AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-28 11:57:50

MSI Cubi 3 Plus i butikkerne fra $427 og op

Er kravet om en fysisk stor computer ikke så høje, så skulle du måske kigge i retning af MSI Cubi 3 Plus.

MSI har sendt en ny Cubi mini PC ud fra produktionslinjen med en startpris på $427. Deres nye MSI Cubi 3 Plus, er udviklet for at kunne tilbyde en kraftfuld PC, som er designet i en format, som vinder mere og mere frem.



MSI Cubi 3 Plus er udstyret med en 65 watt Intel Core i7-7700U quad-core processor monteret i en 5×5 STX LGA1151 bundkort, som gør du kan udskifte processoren.



Med i prisen får du:

• Celeron G3930 processor/4GB/32GB SSD for $427

• Core i3-7100U/4GB/1TB HDD for $559

• Core i5-7400/4GB/1TB HDD for $658

• Core i7-7700/4GB/1TB for $791



Du finder ligeledes følgende komponenter i systemet:

M.2 SSD slot, 1x 2.5” drive bay, 1x 3.5mm audio jack, HDMI 1.4, DisplayPort, VGA port, 3 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-C port, 2 x USB 2.0 porte, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 samt et Gigabit Ethernet jack.