AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-16 15:05:09

MSI GTX 1070ti Konkurrence VINDER!!!

Vinderen af vores GTX 1070ti konkurrence er fundet!

Så er vores konkurrence med et GTX 1070ti grafikkort fra MSI slut og vi har trukket vinderen!

Se med på YouTube hvor vinderen bliver offentliggjort!

Der er sendt en mail til vinderen så tjek mails og evt. spamfilter. Hvis vi ikke hører fra vinderen inden fredag d. 23. så trækkes der en ny vinder imellem de øvrigere deltagere i konkurrencen.

Tusind tak til alle der har deltaget i konkurrencen! Husk at følge med i fremtiden for nye konkurrencer og giveaways. Husk at der som regel er præmier på højkant i vores Tweak News serie med et nyt afsnit hver mandag!

God weekend til jer alle sammen derude!