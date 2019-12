AUTHOR :

2018-01-24

MSI Vortex W25 er en kompakt workstation PC

MSI melder sig klar med en nye workstation PC, Vortex W25, som blev fremvist på CES 2018, og designet praktisktalt det samme som vi kender fra sidste års model, Vortex G25.

Forskellen skal findes i bogstaverne, G og W, hvor W står for workstation og G for gaming. Det har dermed også indflydelse på indmaden under den smukke overflade.



Under CES 2018 fik AnandTech mulighed for at se den nye MSI Vortex W25 an, og tilbagemeldingerne går i retning af ændringer på ændring af logo, ændring af RGB LED fra rødt til grønt, og så er 2018 modellen udstyret med NVIDIA Quadro grafikkort, som peger mere i retning af workstation regi frem for gaming.



Vortex W25 lanceres med Intels 8th-gen Intel Core “Coffee Lake” processorer, men det forlyder der kommer en option for tilvalg af Intel Xeon chip. Det er dog stadig ikke officielt annonceret fra MSI.

W25 understøtter op til 64GB DDR4-2400 MHz RAM via 4 SODIMM slots), 2.5 tommer drive bay og 2 NVMe M.2 SSD slots til lager.



Vortex W25 måler 13″ x 11″ x 1.7″ og kommer med en vægt på 2,9 kilo.

Image credit: Anandtech