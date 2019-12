AUTHOR :

MSI hopper med på Coffee Lake med deres nye small form-factor Vortex G25 gaming PC. En gaming PC, som kan sammensættes i flere forskellige konfigurationer

I kølvandet på deres sidste MSI Infinite A Gaming PC, som Tweak.dk testede, er MSI klar med et nyt skud i gaming PC kanonen, som denne gang iklædes en an Intel Core i7-8700 Coffee Lake processor.



Hertil kommer MSI Vortex G25 bygges med et af deres helt nye Intel Z370 bundkort, som altså danner grundlaget sammen med Intels nyeste 6-core, 12-thread chip, og selvom denne ikke er toppen af kransekagen af Coffee Lake CPU’er, så er der bestemt tale om en potent processor, som iflg. MSI løfter performance op til 40 %.



Et kig på dimensionerne på Vortex G25, så måler den 13″ x 11″ x 1.7″, og bærer en vægt på ca. 2,5kg – altså ca. vægten på en bærbar, dog uden denne følges trop af en skærm.

Vortex G25 kan forhandles i forskellige konfigurationer, hvor blandt andet du bliver tilbudt specs inkluderende et NVIDIA GeForce GTX 1060 grafikkort med enten 3GB eller 6GB GDDR5. Gamer computeren kan også købes med et GeForce GTX 1070 grafikkort med 8GB.



Specifikationer på Vortex G25 gaming maskinen er:



Support for up to 64GB of DDR-2400 RAM (4 SODIMM slots)

2.5 inch drive bay for a hard drive or SSD

2 NVMe M.2 SSD slots

1 Thunderbolt 3 ort

1 USB 3.1 Type-C port

3 USB 3.0 ports

2 HDMI 2.0 ports

Headphone out and mic in jacks

192 kHz/24-bit audio



Vi har ikke kunnet finde prisen på Vortex G25 fra MSI.



