AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-02 09:08:51

Mac Dok malwaren jagter de populære Apple computere

Malware er typisk noget forbeholdt Windows baseret maskiner, og indtil videre har Mac brugerne været skånet for massive angreb på deres systemer. Men den tid er ved at lakke mod enden, og grundet deres popularitet, så er Apple og deres Mac computer naturligvis et yndet mål for alskens ulykke fra hackere og snavs.



Nu forlyder det du som Mac bruger, skal være på vagt over for en ny form for trojansk hest, Mac Dok malwaren, som ifølge diverse sikkerhedsfirmaer, er det første seriøse angreb på Apple’s desktop OS.

Researchers hos Check Point, har spottet denne nye malware, som spredes via phishing mails, som basalt set går ud på det velkendte email trick, hvor slutbrugeren downloader en zip fil, og aktivere den. Herefter aktiveres malwaren, og så er helvede løs på dit system.



Med malwaren aktiveret, kan udefrakommende kilde interagerer med din trafik via din Mac, og skabe mere kaos end du måtte ønske. Når kilden har opnået det ønsket fra dig, så kan malwaren fjernes fra din maskine, og dermed alle bevismaterialer forbundet med omtalte.



Denne form for malware er baseret på du aktiverer den via en klik på filen i din indbakke. Dvs. du skal downloade den og klikke på vedhæftede fil før den aktiveres før den kan skabe ballade.



Så vanen tro handler det om du tænker dig om, og ikke downloader filer fra personer du ikke kender.



Dog er det denne gang lykkedes hackerne at omgå det ellers stærke Apple Gatekeeper verification, og kommer de først forbi denne, så har de fuld kontrol over din Mac.