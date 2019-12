AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-05 10:47:14

Mad Catz er tilbage med ny ejer, nye ideer og nye produkter

Enten elsker man deres alternative udseende produkter, eller også vrænger man på næsen, og går i en anden retning.

Enten elsker man deres alternative udseende produkter, eller også vrænger man på næsen, og går i en anden retning. Faktum er, at Mad Catz om nogen har formået at skabe gaming produkter med alternative designs. Faktum er ligeledes, at Mad Catz ikke formåede at finde fodfæste, og om det er det meget anderledes design, der skabte grobund for deres forsvinden fra markedet, fandt vi aldrig helt ud af.



Men Mad Catz is back in business, og fra tirsdag I næste uge indtræder Mad Catz på scenen under CES 2018 og er klar til at fremvise nye produkter inden for gaming.



Med på vejen skifter Mad Catz navn til Mad Catz Global Limited, og under CES 2018, har producenten proklameret ankomst af blandt andet R.A.T. mice, S.T.R.I.K.E. keyboards, F.R.E.Q. gaming headsets samt G.L.I.D.E. gaming musemåtter.



Vi ser frem til at se hvad Mad Catz Global Limited har i ærmet under CES 2018.