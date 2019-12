AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-08 23:36:07

Magpie GPS Tracker – Fiks lille hjælper

Der findes næste ikke noget værre end at miste ting. De kan dog nemt findes igen ved hjælp af den nye Magpie GPS Tracker.

Hvis du er en af dem, der indimellem har problemer med at finde din telefon, så frygt ej længere. Magpie GPS Tracker er nemlig landet.



Magpie GPS Tracker er en lille firkantet gadget, der fungerer som en GPS. Den hjælper dig med at opspore næsten alt.



Du kan have den med over alt, og du behøver ikke engang at være bange for dens sikkerhed. Magpie GPS Tracker er nemlig både vandtæt og jordtæt.



Disse detaljer er med til at gøre denne nyhed til en af de bedste og mest spændende GPS-gadgets nogensinde.



Magpie GPS Tracker kan fås i tre forskellige farver: Blå, grå og sort. Den kan forudbestilles fra Kickstarter.