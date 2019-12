AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-27 20:12:05

Maisie Williams bekræfter: Game of Thrones vender tilbage i april 2019

Håbet har været der, men nu ser det for alvor ud til at være forduftet. Game of Thrones kommer ikke tilbage på skærmen i 2018.

Håbet har været der, men nu ser det for alvor ud til at være forduftet. Game of Thrones kommer ikke tilbage på skærmen i 2018.

Game of Thrones vender ikke tilbage med sin 8. sæson i år. I stedet må man vente til 2019 med at blive genforenet med de velkendte karakterer fra George R. R. Martins eventyrlige univers.

Den 8. sæson vil nærmere bestemt få premiere i april 2019. Det bekræfter Maisie Williams, der spiller Arya Stark i Game of Thrones.

- Vi stopper med at filme i december (2018, red.), og vi går i luften med det første afsnit i april (2019, red.), siger Maisie Williams i et interview til Metro og fortsætter:

- Der vil blive lagt en masse energi i den endelige redigering. Derfor har man heller ikke lyst til at haste med sæson-premieren. Vi skylder vores fans at give vores bedste i den sidste sæson.

Som Maisie Williams pointerer, så vil 8. sæson af Game of Thrones blive den sidste. Den forventes at indeholde seks episoder.