AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-30 02:58:56

Mand død efter at have spillet VR

VR er blevet en meget efterspurgt vare i gaming-miljøet. Det er dog også noget, som man skal være ekstra varsom med.

Vi er uden tvivl mange, der har lukket op for YouTube og derefter er stødt ind i sjove videoer af folk, der går så meget op i VR-gaming, at de til slut er endt med at falde på halen.

Nu er det dog gået hen og blevet et faktum, at man rent faktisk kan komme rigtig galt afsted med at gå for meget op i VR-gaming.

En ny rapport melder således, at en 44 år gammel mand fra Rusland er fundet død i sit hjem efter at have spillet VR.

Manden blev så engageret i spillet, at han snublede og efterfølgende fløj igennem et glasbord. Han døde kort efter som resultat af sine skader og enorme blodtab.

Dette uheld viser nødvendigheden af, at man tager sine forholdsregler i forhold til omgivelserne, når man beslutter sig for at spille VR.