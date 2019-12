AUTHOR :

2017-11-08

MantisTek GK2 tastaturet gemmer på keylogger

Er du ejer af et MantisTek GK2 mekanisk tastatur, som du sikket ikke er, da de ikke markedsføres i Danmark, så kunne det meget vel være du har en mekanisk keyboard, som kommer iklædt en keylogger.

Sådan lyder de barske ord fra udenlandske medier, og dermed sender en alvorlig anklage mod producenten af det mekaniske tastatur. Problemet er spottet af brugerne selv, der ved skift af passwords, har registreret nye aktive netværkssessioner, når de vil ændre beskytte logins. Omtalte netværkssessioner kobles på en IP, som er forbundet med Alibabas cloud servere.

En analyse af datapakker sendt i denne forbindelse, indeholder efter alt at dømme de tasteinformationer brugerne har foretaget, og disse sendes så direkte via skjult software direkte til en server i Kina.



Vi kender ikke selv omtalte mekaniske tastatur, men efter alt at dømme, ligner det et meget prisbilligt tastatur, som gætterier går på udelukkende er produceret med det ene formål, at bevidst skaffe sig adgang til kundernes informationer via en keylogger.



