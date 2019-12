AUTHOR :

Marques Brownlee sætter ord på utilfredsheden med Rewind i 2018

YouTube brugerne har i den grad vist deres utilfredshed med den retning YouTube har bevæget sig, når det handler om Rewind i 2018. Ifølge Marques Brownlee, er skiftet ikke kommet henover natten, men mere som en fast retning YouTube bevæger sig i og har gjort de seneste år.

2018 versionen af Rewind, YouTubes årlige video montage, som byder på en palette af trends, memes m.v. fra indeværende år, blev frigivet 6 december, og modtagelsen er et tydeligt bevis på modtagernes utilfredshed.



På under en uge, opnåede YouTube Rewind 2018 at blive den mest disliked video nogensinde. På nuværende tidspunkt har over 11 millioner disliked videoen sammenlignet med 2,1 millioner likes. På andenpladsen finder vi “Baby” fra Justin Bieber, hvor 9,91 millioner dislikes er trippet ind på kontoen. Værd at nævne til ”fordel” for Justin Bieber, er de mange dislikes kommet gennem 8 år.

YouTube Rewind 2018 er set over 127 millioner gange på nuværende tidspunkt.



Svaret på, hvorfor Marques Brownlee mener YouTube Rewind 2018 forklarer han i hans dedikerede video om emnet herunder.

Billede & Kilde

Marques Brownlee, YouTube