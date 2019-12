AUTHOR :

Marvel Comics legenden Stan Lee er død 95 år gammel

For dem af jer, der er vokset op på tegneserier, er Stan Lee uden tvivl et navn der får en klokke til at ringe.

Legenden, der hjalp med at udvikle mange ikoniske Marvel karakterer, er død i en alder af 95 år. Nyheden om hans død, blev oprindeligt rapporteret af TMZ, og er siden blevet bekræftet af familien.

Selv for dem, der måske ikke nødvendigvis er bekendt med Lee's arbejde med Marvel tegneserierne, har Lee ligeledes optrådt i stort set hver Marvel-film, der har ramt lærredet.



En rapport fra IGN har bekræftet, at Lee allerede havde optaget hans deltagelse til den kommende Avengers 4-film, som er planlagt til en udgivelse i 2019. Derfor kan vi stadig nå et glimt af den anerkendte Stan Lee.



Lee er blevet krediteret for at skabe en række karakterer i Marvel universet, der er endt ud med at blive ekstremt succesfuld. Dette omfatter Black Panther, Spider-Man, X-Men, Thor, Iron Man, Fantastic Four, The Incredible Hulk, Daredevil og Ant-Man, for blot at nævne nogle få.



Han var ikke kun kendt for hans karakterskabelse, men også hans skriveproces, der resulterede i det, der nu er kendt som Marvel Method, en metode, der stadig bruges i dag til at hjælpe med processen om at skabe en tegneserie.