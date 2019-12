AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-30 12:09:45

McAfee forudser mere Malware vil jagte Smart Homes i 2019

I tæt parløb med Smart Home segmentet er eksploderet i vækst med smarte dimser og dimsedutter, og muligheden for at fange sig en omgang Malware på det net opkoblede enheder også vokset betydeligt.



De smarte lyspære, termostater, låse m.v., er ifølge McAfee et yndet mål for blandt andet Malware og hackerangreb, og McAfee mener vi skal tage truslen alvorligt.



McAfee mener vi i 2019 vil begynde at se mere sofistikeret malware, der er målrettet mod ”smarte boliger”, som ifølge McAfee forventes at komme gennem vores mobile enheder, der bruges til at styre vores smarte gadgets i hjemmet.

Husk vores STORE ADVENT GIVEAWAY fra kommende søndag. Husk at holde øje på vores YouTube kanal. Den finder du HER



McAfee forklarer: “Malware authors will take advantage of phones and tablets, those already trusted controllers, to try to take over IoT devices by password cracking and exploiting vulnerabilities. These attacks will not appear suspicious because the network traffic comes from a trusted device. The success rate of attacks will increase, and the attack routes will be difficult to identify.”



I samme omgang anbefaler McAfee man opretter et separat netværk til sine IoT-enheder for at hjælpe med at isolere problemerne i tilfælde af at noget går galt.



Er problematikken noget vi bør forholde os til, eller skal vi tage sølvpapirshatten på?

Læs artiklen HER



Billede & Kilde

McAfee, TechRader