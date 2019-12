AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-23 10:57:07

Melder Qualcomm sig på banen med en ARM baseret Windows 10 PC nu?

Det tyder på Qualcomm har planer om at træde ind på scenen med deres egen ARM baseret PC i fjerde kvartal 2017.

Rygterne stammer direkte fra producentens egne rækker i en udtalelse deres egen laptop med Windows 10 og en ARM baseret Snapdragon 835 kommer i årets sidste måneder.



Steve Mollenkopf, som er CEO Qualcomm, forklarer tilmed deres nye Snapdragon 835 bliver integreret i bærbare hos mange producenter af laptops mod slutningen af 2017.



Et samarbejde med Microsoft og Qualcomm har fået meget fokus fra begge parter, og dette samarbejde skulle netop resulterer i nye og lette laptops, tablets m.v. som i sidste ende kommer forbrugerne til gode.



Det nye udspil fra Qualcomm skulle blandt andet være bygget med Bluetooth 5 og Wi-Gig, som bliver bygget ind i Snapdragon 835 chipsettet



Batteriet bliver uden tvivl et fokus område, da deres Snapdragon 835 jo er udviklet til smartphones, og Qualcomm omtaler deres kommende ARM baseret PC bliver i stand til at håndtere 4K video via en Adreno 540 GPU bygget ind i Snapdragon 835.



Dell og HP har meldt stor interesse for det de kalder cellular computere, men stadig med en portion sund skepsis.



Tidligere har Microsoft fremvist afvikling af Photoshop på en Snapdragon 835, så ingen tvivl om mulighederne er til stede.