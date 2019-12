AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

2017-10-06

Microsoft Edge annonceret til iOS og Android

Det var bare et spørgsmål om tid, før det skete, men nu er den god nok. Microsoft Edge er blevet annonceret til iOS og Android.

Så skete det endelig. Det er netop blevet bekræftet, at Microsoft Edge ankommer til både iOS og Android.

Den gode nyhed stopper dog ikke her. Du kan allerede nu testkøre browseren med en iOS-enhed.

Men bare rolig. Som Android-bruger har du heller ingenting at være nervøs for. Det vil nemlig inden længe også være muligt at testkøre Microsoft Edge via Android.

Hvis du ejer en iOS- eller en Android-enhed, men hellere vil have permanent fat i de nye Microsoft Edge-previews, så tag et kig forbi Microsofts hjemmeside.

Spændende bliver det især at se, hvor populær browseren bliver på smartphone-markedet. Forventningerne er i hvert fald store fra Microsoft selv.