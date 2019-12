AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-07 11:05:09

Microsoft Edge frigives til Mac. Bygges på Google Chromium

For få dage siden omtalte pressen Microsoft meget vel kunne være i gang med at bygge en Chrome-baseret browser til Windows 10, og nu har Microsoft officielt annonceret de omfavner Chromium open source-projektet til deres webbrowser.

For få dage siden omtalte pressen Microsoft meget vel kunne være i gang med at bygge en Chrome-baseret browser til Windows 10, og nu har Microsoft officielt annonceret de omfavner Chromium open source-projektet til deres webbrowser.

Det betyder, at Microsofts browser nu vil blive udviklet på den samme webgengivelsesmaskine, som Google benytter til sin populære Chrome-browser. Microsoft har i samme omgang udtalt de bliver en markant bidragsyder til Chromium-projektet, hvilket kan resulterer i andre brower-engines bliver bedre i fremtiden.



“People using Microsoft Edge (and potentially other browsers) will experience improved compatibility with all web sites, while getting the best-possible battery life and hardware integration on all kinds of Windows devices,” fortæller Corporate Vice President hos Windows, Joe Belfiore.



”This change will entirely be under the hood as Microsoft isn’t doing away with its web browser or the Edge brand. The technology change will be made over the next year or so” fortsætter Belfiore.



”It also mentions that Edge will now be delivered and updated for all supported versions of Windows more frequently. Microsoft says that this will also enable it to bring Edge to platforms like macOS”



Det er stadig uvist hvornår den nye browser frigives, men 2019 er omtalte på udenlandske medier.

Billede & Kilde

Gizmodo, Microsoft