AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-17 12:10:45

Microsoft Windows får KRACK Exploit opdatering

Microsoft Windows får KRACK Exploit opdatering, og dermed burde problemet været løst ifølge Microsoft.

For en lille uges tid siden popper der informationer op, som advarede imod en KRACK Exploit i sikkerheden i Apples iOS beta Apples iOS og andre operativsystemer. Nu melder Microsoft sig på banen, og afslører en ny opdatering lukker for omtalte KRACK Exploit.



Microsoft released security updates on October 10th and customers who have Windows Update enabled and applied the security updates, are protected automatically. We updated to protect customers as soon as possible, but as a responsible industry partner, we withheld disclosure until other vendors could develop and release updates.

Problematikken er gennemgået HER

Key Reinstallation Attacks Breaking WPA2 by forcing nonce reuse



Discovered by Mathy Vanhoef of imec-DistriNet, KU Leuven



Er du ikke allerede sikret med seneste Windows opdatering, så opfordrer vi til du træder til handling.