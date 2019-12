AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-01 22:53:58

Microsoft annoncerer Amazon Prime Video til Xbox One og Xbox One X

Der er pludselig blevet ekstra god grund til at klappe i hænderne, hvis du enten allerede er eller bliver den stolte ejer af en Xbox.

Hvis du i øjeblikket leder efter en spilkonsol, der kan mere end blot at afspille videospil, så er du langt fra den eneste. Heldigvis har Microsoft fundet en end ideel løsning på problemet.

Den amerikanske virksomhedsgigant har nemlig annonceret Amazon Prime Video til Xbox One og Xbox One X.

Dette betyder, at du som Amazon Prime-medlem nu kan få Prime Video-indhold til din spilkonsol, så længe det er en af de to ovenstående.

Det forventes også, at Apple TV i løbet af den nærmeste fremtid går hen og får adgang til Amazon Prime Video.

Der er desuden ekstra godt nyt for dem, der bor i lande som Australien og New Zealand. De vil således få muligheden for at slippe med en beskeden månedsbetaling på 2.99 dollars i de første seks måneder af deres Prime Video-abonnement. Efter de første seks måneder vil prisen stige til 5.99 dollars.