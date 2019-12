AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-24 23:37:37

Microsoft arbejder stadig på Halo TV-serie

Halo-fansene har ingen grund til at opgive håbet om den længe ventede TV-serie fra Microsoft. Det er nu blevet bekræftet.

Microsoft annoncerede tilbage i 2013, at man havde påbegyndt arbejdet på en kommende Halo TV-serie. Siden da har vi ikke hørt meget mere om projektet.



Bedst som man skulle tro, at projektet var blevet kastet i skraldespanden, har Microsoft nu bekræftet over for AR12 gaming, at der stadig bliver arbejdet på den længe ventede TV-serie.

Microsoft har aldrig stoppet arbejdet på TV-serien og virksomheden er derfor stadig i snak med Steven Spielberg og Showtime.



Årsagen til den lange arbejdsproces er simpel. Microsoft tager sig god tid, fordi man gerne vil skabe den bedste og mest optimale TV-serie, som også formår at leve op til Halo-fansens forventninger.



Noget tyder dermed på, at TV-serien nok skal få premiere. Microsoft kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår det kommer til at ske.