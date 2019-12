AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-29 16:33:22

Microsoft frigiver nød opdatering for at deaktivere Intels ødelagte Spectre fix

For at citerer skaberen bag Linux, Linus Torvalds mht. Intels forsøg på at minimere skaderne fra Spectre og Meltdown ”complete and utter garbage” set ud fra det perspektiv, at rettelserne har lukket sikkerhedshullet, men til gengæld kostet på performancefronten.

Microsoft har måtte iværksætte en opdatering, som har rullet en out-of-cycle emergency Windows opdatering ud, som har fjernet de famøse Intel opdateringer, så folk ikke sidder tilbage med systemer der genstarter, eller mistet data som resultatet af Spectre og Meltdown fixes.

Intel har tilmed erkendt, at deres patch til Spectre variant 2 har fejlet, og resulteret i random reboot. De har derfor direkte frarådet brugerne at installere den grundet mulighed for tab af vigtige data hos slutbrugerne.



Microsoft skriver:



"Our own experience is that system instability can in some circumstances cause data loss or corruption,"



"We understand that Intel is continuing to investigate the potential impact of the current microcode version and encourage customers to review their guidance on an ongoing basis to inform their decisions."



Det er bundet udi Microsoft føromtalte software opdatering til Windows 7, Windows 8.1, samt Windows 10. Denne kan pt. hentes via Microsofts eget WEB.



Microsoft skriver:



”We’re also offering a new option that allows advanced users to manually disable and enable the mitigation for Spectre variant 2 through registry key changes”

Det er stadig ingen informationer fra Microsoft omkring brugere, som har været angrebet af Spectre, men det mener Microsoft ikke er en pude man skal hvilke hovedet på og føle sig sikker.

Producentens CEO, Brian Krzanich, vil heller ikke mane noget 100 % i jorden før nye processorer rammer markedet i 2018, hvor et fix skulle være integreret i hardwaren, som officielt lukker de famøse sikkerhedshullet i deres processorer.