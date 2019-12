AUTHOR : Lars

Microsoft klar med en reminder om du skal opdaterer Windows 10

Har du ikke allerede fået hentet alle Windows 10 opdateringer ned, så er det nok på tide inden Microsoft tvinger dig.

Har du bare et minimalt kendskab til IT, så vil du også nikke genkendende til, at det er vigtigt at holde sin PC opdateret med nyeste opdateringer fra f.eks. Microsoft. Disse Windows opdateringer mindsker risikoen for problemer med dit operativsystem, sikkerhedshuller i dit system, samt kompatibilitets problemer med anden software og sikkerhed generelt.



Der findes stadig mange brugere, som rent faktisk ignorerer disse opdateringer, og stadig kun har standardpakken installeret af Windows 10, og at overveje at hente alle frigivne Windows 10 opdateringer ned. Nu vil Microsoft inden for kort tid sende en reminder ud til alle, som forhåbentligt får de sidste brugere med på vognen.



Det originale build, version 1507, nærmer sig sidste udløbsdato mht. service status, og Microsoft udtaler:



“As a reminder, the first version of Windows 10 is at end-of-service. While you can continue to use this version and your computer will still work, you will no longer receive the monthly quality updates that contain protection from the latest security threats. To remain secure your device should be updated to the latest feature update. We will start sending a notification if your device needs to be updated to the latest feature update.”

Det er stadig uvist, hvilken form for notifications, der måtte poppe frem, eller hvor aggressivt Microsoft går til værks.



Lad os høre fra Jer, når I får besked på omtalte.