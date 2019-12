AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Microsoft løfter sløret for Cortana-drevet termostat

Microsoft er langt fra førende, når snakken falder på smart-termostater. Nu forsøger de dog at give lidt tiltrængt konkurrence til Nest.

Når du tænker på termostater med smart-features, så er der en god mulighed for, at Nest er det mærke der først springer frem i tankerne, og det er med god grund.



Nu har Microsoft så valgt at give Nest et kompetent modspil med deres egen smart-termostat, som også Johnsol Controls har været med til at udvikle.

Termostaten ankommer med et smart og meget fremtidspræget udseende. Den er udstyret med et lækkert touchscreen display, og derudover er den drevet af Cortana Al digital assistent fra Microsoft.



De unikke detaljer stopper dog ikke her. Termostaten har tilmed den unikke egenskab, at den kan opfatte, hvornår du er i rummet, samt vurdere den øjeblikkelige luftkvalitet inde såvel som ude.



Angående en mulig udgivelsesdato, så er den endnu ikke blevet afsløret af Microsoft. Også prisen holdes for øjeblikket hemmelig.