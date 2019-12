AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-11 00:59:58

Microsoft og HP lancerer modsvar til Amazons Echo-produkter

Amazon klarer det ret godt, når det kommer til højtalere. Nu vil Microsoft og HP også have en bid af kagen.

Amazons Echo-produkter har været en massiv success. Derfor er det intet under, at Amazon hele tiden forsøger at føje nye opfindelse til samlingen.



Microsoft er en af de rivaliserende virksomheder til Amazon, og de har som modsvar lanceret en Cartona-drevet højtaler. Højtaleren er udviklet i samarbejde med HP.



De tekniske detaljer er stadig uklare. Det vides heller ikke, hvornår den kommer på markedet, og hvor dyr den bliver at få fingrene i.

Det bliver spændende at se, hvorvidt Cartona-højtaleren formår at komme i nærheden af samme succes.



Det forventes dog, at Microsoft og HP har skabt et produkt, der er i fuld stand til at konkurrere med Amazons Echo-produkter.