AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-03 02:11:54

Microsoft på banen med Windows 10 S

Microsoft er klar med et nyt Windows-system. Det er allerede nu tilgængeligt på notebooks fra HP og Acer.

Microsoft er klar med et nyt Windows system. Det er allerede nu tilgængeligt på laptops fra HP og Acer.

Microsoft har offentliggjort det nye Windows 10 S system. Der er tale om en lettere version af Windows 10.

Windows 10 S er lavet med henblik på at blive kørt på billige enheder. Der er dog mulighed for at få opgraderet til en fuld Windows version.

Mange computer virksomheder har pkaner om at fremstille deres egne Windows 10 S-computere. Nogle har endda allerede ført dem ud i livet, heriblandt HP og Acer.

HP's ProBook x360 Education Edition er en bærbar, der indeholder en Intel Celeron processer og 4GB. Acer har lanceret den såkaldte TravelMate Spin B1 Convertible. Den kan også købes med en Intel Celeron processer.

Det er forventeligt, at der over de næste par måneder udkommer flere Windows 10 S specialiserede computere. Microsoft har bekræftet, at de regner med priser på omkring 189 dollars.