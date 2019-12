AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-30 15:14:36

Microsoft pønser på at erhverve EA

EA kan snart ske at blive opkøbt af Microsoft. Det er i hvert fald planen hos Microsoft, der lader til at have fået øjnene op for EA's massive popularitet i gaming-miljøet.

EA er en af verdens største videospils-udgivere, hvis ikke den største. EA formår hvert år at udgive en række spil, der sælger som varmt brød – heriblandt FIFA.

EA’s store succes – især på spilmarkedet - har nu fået Microsoft til at pønse på muligheden for at erhverve EA.

Sådan lyder meldingen i en ny rapport fra Polygen, hvis kilder menes at være ret troværdige.

Joost van Dreunen, der fungerer som CEO for SuperData Research, bakker op om rapporten og forventer en snarlig annoncering.

- På grund af, hvor vi befinder os i øjeblikket, så forventer jeg, at Microsoft kommer med en annoncering meget snart, siger Joost van Dreunen.

