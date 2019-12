AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-16 17:11:26

Microsoft tilføjer ’game chat’ transskription til Xbox One og Windows 10

Microsoft er begyndt at lave en ny ’game chat’ transskription funktion, der vil konvertere kommunikation gennem voice-funktionen, til tekst. Den nye funktion vil være tilgængelig på Xbox One og Windows 10 om kort tid, og der først spil til at understøtte det vil være Halo Wars 2. Det er designet til at konvertere ’’in-game voice communications’’ til tekst, eller indtastet tekst til lyd.

Mens det primært er en tilgængelighedsfunktion, kan evnen at kunne omskrive andre spilleres stemmer til tekst være rimelig nyttig for spillere, der ikke ønsker at lytte til lyde eller ønsker at undgå blokering eller ’muting’ bestemte spillere. Det er også en god måde at fange alle dine bandeord.

Det ser ud til at funktionen skal benyttes i spil direkte, så det vil ikke være en del af Xbox Ones ’Party chat option’’.

For at aktivere den nye funktion på en Xbox One skal over på ’Ease of Access settings’’ og herefter finde ’’game chat transcription section’’. Tale-til-tekst skal være aktiveret for at kunne transskribere andre spilleres stemmer til tekst, og for at få din chat læst højt for andre spillere. Du kan endda selv vælge hvilken stemme der skal læse din tekst højt.