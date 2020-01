AUTHOR :

Microsoft tilføjer understøttelse af variabel opdateringsfrekvens til alle DX11 spil i Windows 10

Microsoft har meddelt, at de har tilføjet et nyt toggle i grafikindstillinger til variabel opdateringsfrekvens i den nyeste version af Windows 10, Windows 10 Version 1903.

Denne option giver dig mulighed for at have variable opdateringsfrekvenser i alle DX11 spil i fuldskærmstilstand, uanset om et spil tidligere var kompatibelt med VRR eller ej.

Variable Refresh Rate (også kendt som VRR), svarer til NVIDIA’s G-SYNC og VESA DisplayPort Adaptive Sync. Kort sagt, det giver din skærm mulighed for at fungere med en variabel opdateringsfrekvens, som eliminerer områder som screen tearing.



Microsoft fortæller:



“This new OS support is only to augment these experiences and does not replace them. You should continue to use G-SYNC / Adaptive-Sync normally. This toggle doesn’t override any of the settings you’ve already configured in the G-SYNC or Adaptive-Sync control panels.



This new toggle enables VRR support for DX11 full-screen games that did not support VRR natively, so these games can now benefit from your VRR hardware.”



For at udnytte det nye tiltag, skal du bruge Windows Version 1903 eller nyere, en G-SYNC eller Adaptive-Sync kompatibel skærm og en GPU med WDDM 2.6 eller nyere, der understøtter G-SYNC / Adaptive-Sync og den nye OS funktion.



Denne funktion er deaktiveret som standard, men du kan aktivere den og prøve det af.

Som nævnt fungerer denne funktion ikke med DX12, så de DX12 spil, der ikke er kompatible med GSync / FreeSync, virker ikke, når du aktiverer denne indstilling.

