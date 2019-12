AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-22 14:12:43

Militær inspireret Xbox One controller udkommer til april

Nintendo er ikke de eneste med store planer for 2017. Udover sine ’cloud-based’ Game Pass tjeneste der udkommer dette forår, har Microsoft en ny tech-serie af trådløse Xbox controllere.

Bree White, Global Product Marketing Manager for Xbox tilbehør, udtalte, at i udviklingen af Xbox Wireless Controller – Recon Tech Special Edition, blev de inspireret af militær teknologi og ydeevne mønstre og udforskede koncepter fra kamprustning og sci-fi mekanisk gear.

Controlleren er udstyret med:

‘’laser etched texture, gold accents and insignia are on the front and a textured diamond rubberized grip for added control and comfort on the rear.’’

Ligesom andre Xbox-controllere, har den Bluetooth-teknologi til spil med Windows 10 enheder og Samsungs Gear VR. Der er også en brugerdefineret button-mapping funktion, som man kan bruge via Xbox Accessories App. Den kan endda bruges med Copilot, en konsol funktion, der giver to Xbox Wireless Controllere lov til at handle, som om de var en.

Den militær inspireret trådløse controller udkommer d. 25 april. Den vil koste $69,99, hvilket er $10 mere end en standard trådløs Xbox controller.