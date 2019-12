AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-22 00:56:56

Minecraft havde 74 millioner aktive spillere i december

74 millioner aktive brugere på en enkelt måned. Det havde Minecraft tilbage i december.

Minecraft har udviklet sig til at være et af de absolut mest populære spil at samles omkring – ikke mindst for unge mennesker.

Man skal ikke lede længe for at få øje på den massive succes. Alene i december havde Minecraft intet mindre end 74 millioner aktive spillere.

Det tal er blevet bekræftet af Helen Chiang, der er ny mand i spidsen for Minecraft. Hun afløste for nyligt Matt Booty på posten.

Helen Chiang har tidligere været hos Microsoft i ni år. De sidste tre år har hun brugt sammen med resten af holdet omkring Minecraft.

Helen Chiang har overtaget et af de mest spændende jobs lige nu. Der er over årene blevet solgt 144 millioner kopier af Minecraft på verdensplan.