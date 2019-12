AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-13 23:52:18

Misfit Flare Activity Tracker – Løberens ideelle gadget

Misfit har sat en ny gadget i søen. Det er en særdeles spændende en af slagsen for dig, som forsøger at holde formen ved lige.

Misfit Flare Activity Tracker er den ideelle gadget til dig, der er en engageret løber og gerne vil have målt dine bevægelser.

Det er et armbånd, som automatisk sørger for at måle skridt, distance, forbrændte kalorier og søvn.

Alt er kontrolleret via en app. Det gør, at armbånden kan fungere i op til fire måneder uden et behov for at skifte batteri.

Vælger du at investerer i den nye gadget, så skal du ikke være bange for at tabe den i vand. Den er nemlig vandtæt.

Misfit Flare Activity Tracker kan købes for den nette sum af 60 dollars. Misfit står for salget af det tekniske armbånd.