Muligheden for en ferie i rummet er indenfor overskuelig fremtid.

Det tyder på den eventyrlystne snart kan få mulighed for at komme på en meget anderledes ferie end nuværende udbud tillader.

Dog stiller det krav til lidt over et normalt rejsebudget, men modsat får du så også en mulighed for forbeholdt de færreste. Tilbuddet kommer ikke uventet fra Elon Musk SpaceX og Jeff Bezos og hans Blue koncept, hvor begge næsten i munden på hinanden omtaler rejser til luksushoteller i rummet indenfor en overskuelig fremtid – vel og mærke til dem der har råd.



Under et Space 2.0 Summit i San Jose, California, afslørede et nyt skud på rumrejse grenen, Orion Span fra Houston, planer om luksusrejser i rummet, på rumstationer, som skal i kredløb om jorden 200 miles, ca. 320 km over jordens overflade. Allerede i 2021, forventer Orion Span “Aurora Station” at blive sendt udi rummet, og et år efter, skulle de være klar til at tage imod de første betalende gæster til denne unikke oplevelse.



Aurora skulle kunne huse op til seks personer på samme tid sammen med to besætningsmedlemmer. Rumstationen måler 10x4 meter, som groft sagt er samme størrelse som et privatfly. Her vil en del af den unikke oplevelse være at opleve den at være vægtløs.



”Lucky guests will be able to experience zero gravity as the ship circles our planet every 90 minutes”

En tur på 12 dage, vil koste en tand mere end en tur til sydens sol.

Et forventet budget på 9.5 millioner dollars, eller $791,666 pr. nat, kræves for at komme i betragtning.

