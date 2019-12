AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-12 08:20:00

NASA har offentliggjort de første billeder af Supersonic lydbølger

Vi har set utallige illustrationer af fly der bryder lydmuren, og man imponeres hver eneste gang. Faktum er bare videnskaben ikke har haft helt styr på, hvad der rent faktisk sker, når lydens hastighed brydes af fly.

Det er der så lavet om på, og NASA har afsløret billeder af lydbølger der brydes af supersoniske fly, og nedenstående videoer de imponerende resultatet.

Kilde: NASA Armstrong Flight Research Center



Kilden forklarer de indsamlede data skal bidrage til at gøre deres kommende X-59 overlydsfly endnu mere støjsvagt. Samme artikel peger i retning af teknologien meget vel kunne finde vej til kommercielle fly med tiden, som skal resultere i hurtigere fly uden dertilhørende larm.



Loven tillader kun at flyve supersonisk over havområder, da larmen der genereres ville gøre landområderne ubeboelige, hvis supersoniske fly konstant havde deres rute ind over land.