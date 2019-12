AUTHOR :

NASA sender en fjernstyret helikopter til Mars

Jagten på Mars er i den grad i gang, og som en del af 2020 planen, har NASA proklameret de vil sende en lille helikopter til den røde planet. Det bliver så også første gang en helikopter tages i brug uden for vores planet.

Mars Helicopter, er udviklet af NASA, og planlagt til at være transportmiddel mellem naboplaneterne sammen med deres Mars 2020 rover, og programsat til juli 2020, hvor den sendes mod Mars.



Helikopteren er designet så den kan være funktionel i atmosfæren på og omkring den røde planet, og bliver ligeledes mulig at kontrollerer med fjernstyring. Vægten op Mars-helikopteren, bliver omkring 2 kilo, og består blandt andet at to vinger, og ikke fire, som på traditionelle helikoptere. Rotoren sendes rundt med 3.000 rpm, som er næsten 10 gange hastigheden som vi kender på helikoptere.



”altitude record for a helicopter flying on Earth is around 40,000 feet. Since the atmosphere of Mars is only one percent of Earth, it means that when the helicopter is on the Martian surface its already at an altitude that’s equivalent of 100,000 feet on Earth” forklarer Mars Helicopter project manager hos NASA, Jet Propulsion Laboratory Mimi Aung.



”Our helicopter will reach Mars attached to the rover which will place it on the ground. Once that’s done, the rover will be instructed to drive to a safe distance from the helicopter so that it can relay commands. Once the batteries are charged and the tests are conducted, controllers here on Earth will pilot the helicopter to take its first flight in the Martian atmosphere”