AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-17 10:19:16

NBC med rekordstor dækning af vinter-OL

Det amerikanske tv-netværk har annonceret, at man vil levere en rekordstor dækning af næste års vinter-OL.

Det amerikanske tv-netværk har annonceret, at man vil levere en rekordstor dækning af næste års vinter-OL.

NBC har valgt at gå all in på næste års vinter-OL. Planen er at live streame op til 1.800 timer af legene i Sydkorea.

Dette er en betydelig stigning i forhold til dækningen af vinter-OL i 2014. Her leverede NBC 1.000 timers live streaming.

De 1.800 timers live streaming vil blive en kombination af digital streaming og almindelig tv-visning.

NBC vil tilbyde deres live streaming på NBCOlympics.com, samt via deres NBC Sports-app. Appen er tilgængelig på desktops, smartphones, tablets mm.

Der er tale om en omfattende dækning, der vil følge i alt 15 sportsgrene og uddelingen af 102 medaljer.