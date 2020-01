AUTHOR :

NVIDIA RTX performance RTX 2080 vs GTX 1080 Ti

Videoen har fokus på at vise performance mellem RTX 2080 vs GTX 1080 Ti og her til inddrages NVIDIA RTX 2060 and GTX 1660 Ti, som trækkes med i i puljen for sammenligning.

Digital Foundry har sat to high-end grafikkort i stævne i form af RTX 2080 vs GTX 1080 Ti.

Tjek videoen nedenfor for at få mere at vide om NVIDIA RTX performance mellem omtalte grafikkort, når ray tracing teknologien også kommer i spil, og giver et godt overblik over, hvad du kan forvente, når du sammenligner de to generationer grafikkort.



“A new driver lets users of non-RTX Nvidia graphics cards run DXR ray tracing! But just how useful is it? And how does RTX accelerate ray tracing compared to the fastest GTX card? And what extent is benchmarking relevant? Join Alex and Rich for a detailed discussion with a range of benchmarks and gameplay tests.”



