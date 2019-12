AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-19 08:36:27

NVIDIA annoncerer de første screenshots fra Quake 2 RTX. Imponerende!

NVIDIA lovede os en verden til forskel med lanceringen af RTX, men ind til videre, har vi fået præsenteret noget, som er gået fra skuffende til moderat imponerende med hensyn til den visuelle kvalitet.

På GTC 2019 konferencen, har NVIDIA dog vist potentialet, hvis implementering af RTX udføres korrekt, og kommer til fuld udblæsning.

Med Quake II RTX, har NVIDIA pustet nyt liv ind i spillet, som efter 22 års dvale, kan være argumentet for du hopper på RTX toget.

RTX OFF

RTX ON

Benyt jer af NVIDIA egen billede og videopræsentation HER, hvor billederne rigtig kommer til udfoldelse.

Det fremviste Quake II build NVIDIA havde med sig, adskiller sig markant fra det Q2VKPT vi kender fra tidligere (http://brechpunkt.de/q2vkpt/), som blev udviklet af Christoph Schied. Denne version har været i hænderne på kyndige NVIDIA udviklere med fokus på implementering af RTX.

Til præsentationen forklarede NVIDIA:

Released in January, Q2VKPT was created by former NVIDIA intern Christoph Schied, a Ph.D. student at the Karlsruhe Institute of Technology in Germany. The “PT” in its name stands for Path Tracing, a compute-intensive ray tracing technique that unifies all lighting effects (shadows, reflections, et cetera) into a single ‘pure ray tracing algorithm’. With Ray Tracing being all the rage, word of a developer making a beautiful, real-time ray-traced version of Quake II made headlines around the world.

But path tracing has a downside: its random sampling algorithm introduces ‘noise’ that makes gameplay appear grainy and speckled, as seen in 2016’s Q2PT. To solve the problem, Christoph and his university colleagues built upon ideas originally conceived in 2016 during his NVIDIA internship, when he co-invented a fast way to remove said graininess by combining the results of multiple game frames, in a manner similar to that used by Temporal Anti-Aliasing.

As Christoph states on his site, Q2VKPT is the basis for future research, and a platform for more ray tracing goodness. So, we reached out shortly after Q2VKPT’s release to ask if our own ray tracing experts, many of whom he worked with previously, could develop some additions. He said yes, and this week NVIDIA is presenting the newly-created Quake II RTX with Christoph at GDC 2019.

En del af det succesfulde resultat skyldes uden tvivl id Software har åbnet for deres Quake II engine open source tilbage i 2001, som giver nye udviklere mulighed for at kunne tilpasse og ændre uden at skulle bekymre sig om licenser.

Nyd de smukke billeder fra Quake II build NVIDIA.

