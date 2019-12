AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-22 15:46:32

NVIDIA lancerer billigere Shield TV-model

NVIDIA har netop valgt at lancere en ny Shield TV-model, og der er penge at spare for dig, der er interesserede.

Hvis du i løbet af det sidste stykke tid har gået og tænkt på, hvorvidt du skulle erhverve dig Shield TV fra NVIDIA, men prisskiltet på 199.99 dollars har holdt dig tilbage, så vil det uden tvivl glæde dig, at du nu også kan få fingrene i en billigere model.

NVIDIA har således løftet sløret for en ny model, der er prissat til at koste 20 dollars mindre.

Den nye model ankommer ikke med den såkaldte gamepad controller, der ellers hører med til den normale model, men derimod er den i stedet blevet udstyret med en Bluetooth-fjernbetjening.

Du kan allerede nu forudbestille den nye Shield TV-model for den nette sum af 179.99 dollars.

NVIDIA planlægger at have en udgivelse klar i næste måned - nærmere bestemt den 18. oktober.