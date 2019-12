AUTHOR :

NYPD inddrager Virtual Reality i træningen

First-hand experiencing træning, er ubestridt det optimale, men faktum er, at det scenarie ikke altid er muligt, eller også er det et fordyrende led, som skal tages med ind i ligningen.

Det ser nu ud til, at et sådant træningssystem nu inddrages af ingen mindre end NYPD, hvor de i et pilotprogram, vil bruge VR til at uddanne politibetjente i, hvordan man håndterer potentielle farlige situationer uden det vil koste spidsen af en jetjager at bygge i virkeligheden.

“It adds another whole component. You can change the scenarios. You don’t need that much space. So we’re taking a good look at.” fortæller NYPD Counterterrorism chef, John O’Connell.

“I get more scenarios in, in a much shorter time… you get really immersed.

"There’s a lot of heart pounding and it’s very realistic” fortsætter NYPD Counterterrorism Officer John Schoppmann

Målet er, at ved at bruge VR til at uddanne deres officerer, at de bliver mere effektivt og effektivt, til det punkt, hvor det kan bruges som et træningsprogram for politimyndigheder landsdækkende i USA.



Der er også de ekstra fordele ved at hele træningsscenariet optages digitalt, hvilket betyder at data kan indsamles og bruges til at give feedback og forbedringer.



