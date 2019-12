AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-05 10:38:13

Netflix Dolby Atmos support er live

Lyden betyder meget sammen med billedkvaliteten, for at få den fuldendte oplevelse på film eller i spil, og nu søsætter Netflix deres Dolby Atmos globalt sammen med filmen Okja

Lyden betyder alt, om det er spil eller når du chiller med en fed film. Lyden er om nogen med til at sætte stemningen, og vi kender alle de fesne lyd, som et TV udsender som standard, hvis du ikke er koblet på noget eksternt lyd-setup.



Så lyden betyder meget for helhedsoplevelse, og her kommer Netflix nu brugerne imøde med deres nye Dolby Atmos advanced audio format, som tager et solidt skridt i retning af optimal lyd, og nu er Dolby Atmos advanced audio format live via Netflix via Okja filmen. Okja bliver første skud i film-bøssen, som understøtter dette advanceret lydformat, og iflg. Netflix, har brugerne taget godt imod lanceringen, og melder tilbage med positive kommentarer.



Netflix skriver følgende:



Dolby Atmos changes the sound profile dynamically on a standard 5.1, 7.1 or 9.1 setup to position the sound in real time based on the speaker set up. This allows the audio format to leverage vertical and horizontal speaker placement so that it can create immersive soundscapes for a better listening experience. However, Netflix’s Dolby Atmos support can only be accessed using the Netflix app on the Xbox One console and 2017 LG OLED TVs. Netflix will enable this support on other devices in the next few weeks, then everyone can enjoy a richer sound on their movies and shows.

Besøg MSI, som er en af mange samarbejdspartnere på Tweak.dk