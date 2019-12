AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-06 11:18:17

Netflix fyrer Kevin Spacey

Netflix har med øjeblikkelig virkning valgt at ophøre samarbejdet med den amerikanske skuespiller.

Netflix kunne for nyligt bekræfte, at man ville stoppe House of Cards-produktionen efter sjette sæson.

Beslutningen blev truffet i kølvandet på seksuelle anklager rettet mod Kevin Spacey, der fungerer som seriens førende ansigt udadtil.

Nu har Netflix tilmed valgt at fyre Kevin Spacey. Det sker som resultat af en række nye seksuelle anklager, der er dukket op.

Netflix tilføjer, at man i første omgang vil fortsætte samarbejdet med Medie Rights Capital, der står bag produktionen af House of Cards.

Med fyringen af Kevin Spacey er den sjette sæson dog i overhængende fare for at blive aflyst.