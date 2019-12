AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-31 21:12:21

Netflix lukker ned for House of Cards

House of Cards har vadet i succes siden sin begyndelse. Intet varer dog evigt. Det må Kevin Spacey og co. nu også sande.

House of Cards har vadet i succes siden sin begyndelse. Intet varer dog evigt. Det må Kevin Spacey og co. nu også sande.

House of Cards er en af de absolut mest populære serier, som Netflix råder over. Det politiske drama begyndte allerede at vække en bred interesse, da første sæson begyndte at rulle over skærmen.

Serien er efterhånden nået så langt, at der lige nu bliver filmet til sjette sæson, som er sat til at få premiere til næste år. Desværre ender det også med at blive den sidste.

Netflix har som resultat af seksuelle anklager mod seriens hovedperson Kevin Spacey valgt at lukke ned for House of Cards, så snart sjette sæson er nået til vejs ende.

Netflix har meddelt, at man er ”dybt urolig” over anklagerne mod Spacey, og det har altså i sidste ende været nok til at tage beslutningen.

Det forlyder desuden, at den kommende Netflix-film Gore, der ligesom House of Cards har Kevin Spacey i en af hovedrollerne, vil blive aflyst.