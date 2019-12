AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Netflix runder 125 millioner abonnenter

Bliver Netflix nogensinde et upopulært streaming-valg? Det er der ikke meget, der tyder på lige nu.

Netflix befinder sig lige nu i en forrygende fremgang. Det viser de seneste tal, som afslører, at den populære streaming-tjeneste har rundet 125 millioner abonnenter.

Netflix har dermed haft en fremgang på 7,4 millioner abonnenter i forhold til tallene fra fjerde kvartal i 2017.

En stor del af årsagen skal uden tvivl findes i, at Netflix i de senere år har forstærket sin interesse i at være en global streaming-tjeneste.

Netflix gør i den forbindelse sit for at være et eftertragtet streaming-valg for så mange mennesker som overhovedet muligt.

Dette skal uden tvivl ses i lyset af Disney, som snart ventes at lancere en værdig konkurrent til Netflix.