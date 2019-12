AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-04-11 20:58:00

Netgear inviterede til Stockholm og NiP uddelte bank til fremmødte medier

Netgear inviterede til Stockholm for at vise os deres nye gaming produkter . Med sig i bagagen, havde, havde Netgear også et par CS:GO spillere fra Ninjas in Pyjamas, som skulle undervise pressen i spillet.

Netgear lancerer en række nye produkter, der sigter efter gameren, som vil sikre sig en solid og stabil oplevelse når der spilles online. Derfor inviterede de udvalgte medier til et spændende event i Stockholm for at vise de nye produkter. Som en del af konceptet, havde Netgear allieret sig med et par af de professionelle CS:GO spillere fra Ninjas in Pyjamas, som skulle klæde pressekorpset bedre på, når der skulle battles i CS:GO.

Undertegnet fik ikke et ben til jorden, men det var heller ikke der vores fokus var planlagt forud for eventet med Netgear. (dårlig undskyldning)

Netgear fremviste en række ganske spændende produkter, og ens for alle er, at de kommer til test på Tweak redaktionen indenfor en nær fremtid, så vi kan teste producentens påstande af ude i den virkelige verden.

Se vores lille gennemgang af produkterne og Netgears event i Stockholm på vores YouTube kanal.