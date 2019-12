AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-17 16:49:22

Nintendo sælger flere Switches end forventet

Vi vidste allerede, at Switch var Nintendos hurtigst sælgende konsol nogensinde, men vi har nu en idé om, hvor mange eksemplarer de egentlig sælger. WSJ har udtalt, at Nintendo har planer om at fordoble produktionen fra 8 millioner eksemplarer til 16 millioner i 2017 (med start i April), for at kunne følge med det højere end forventet salg.

Vi vidste allerede, at Switch var Nintendos hurtigst sælgende konsol nogensinde, men vi har nu en idé om, hvor mange eksemplarer de egentlig sælger. WSJ har udtalt, at Nintendo har planer om at fordoble produktionen fra 8 millioner eksemplarer til 16 millioner i 2017 (med start i April), for at kunne følge med det højere end forventet salg.

Før de begyndte at sende deres omtalte model ud, havde analytikere regnet med at Nintendo ville sælge 5 millioner eksemplarer det første år, på grund af den relativt høje pris og mangel på gratis spil med konsollen. Men med stærke tidlige anmeldelser og det udbredte roste Zelda: Breath of the Wild, solgte de 1,5 millioner i den første uge alene.

Det er stadig temmelig tidligt at måle efterspørgslen for et helt år naturligvis, og salget for uge 2 var ifølge flere kilder faldet gevaldigt i Japan, efter Nintendo leverede 329,152 Swithces i de første syv dage. Men det kan sandsynligvis blive løftet op af, at den populære konsol næsten er udsolgt overalt i verden i øjeblikket.

Hvis WSJs rapport er korrekt (og det er et stort ’’hvis’’, eftersom det er baseret på annonyme kilder) så lover det godt for salget senere på året og videre. Høje nok tal vil motivere tredjeparts udviklere til at lave spil til konsollen udover (eller i stedet for) andre platforme som PS4 og Xbox One. Det vil igen, give mere efterspørgslen på Switchen, også når den tidlige ’’hype’’ uddør. Efter alt, solgte Wii U 3 millioner de første 6 uger, men forstsatte med kun at sælge 13,5 millioner i alt.