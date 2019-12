AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-27 18:36:24

North skuffede mod Fnatic

Dette års ECS sæson 3 bliver uden danske North, som ikke kunne formå at kvalificere sig til den store turnering. De måtte se sig slået af det svenske eSportshold, Fnatic.

Danske North og svenske Fnatic spillede søndag aften om at få den ene af de sidste to pladser, ved ECS sæson 3, som er en af de helt store ligaer i CS:GO. Det lykkedes aldrig rigtigt for danske North, at få overtaget mod Fnatic.

Der blev spillet bedst af fem kampe, og Fnatic kom bedst fra start. Svenskerne vandt første map, men North fik udlignet til 1-1. Efter dette stoppede det så også for North.

Fnatic slog North 16-11 og 19-16 i Cobblestone og Inferno. Det svenske eSportshold kommer derfor til at spille ECS sæson 3 sammen med bl.a. Astralis.

Skuffelsen var også stor hos North-spillerne efter kampen, som heller ikke lagde skjul på, at de meget gerne ville have spillet ECS.

“Jeg er meget skuffet. Der er ingen tvivl om, at de (fnatic, red.) spillede meget bedre, end vi gjorde, men jeg ville virkelig gerne have spillet ECS. GG,” skriver Rene “cajunb” Borg på Twitter efter kampen