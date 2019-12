AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-23 15:28:57

North: Vi skal præstere, ellers hører vi ikke til i top 5

North er optimistiske inden SL i-League StarSeries i Kiev, Ukraine. Men holdet skal præstere, og vise at de hører til i top 5.

Det danske store eSportshold North skal ud og bevise deres værd. North har haft et ’’lige-ved-og-næsten’’ år, med mange flotte præstationer, men ikke de helt store titler, som de har ambitioner om.

Kristian ’’K0nfig’’ Wienecke fra North mener at, det skal der laves om på, når der i starten af april skal spilles SL i-League StarSeries i Kiev, Ukraine.

“Sidst vi spillede StarSeries kom vi i semifinalen. Havde vi slået G2 i den semifinale, havde vi vundet turneringen. Vi plejer at spille en dårlig åbningskamp, men så skal vi bare i gang derefter. Hvis alle kommer i gang i turneringen, og alle er glade og tilfredse, og ingen skælder ud, så burde vi kunne vinde turneringen,” siger Kristian “K0nfig” Wienecke i et interview med EOddset.

Det er dog nogle svære modstandere der er på deltagerlisten, ved den store turnering. Heriblandt kan nævne danske Atralis, Virtus.pro, Immortals, fnatic, Na’Vi, FaZe og CLG.

Norths kaptajn, Mathis ’’MSL’’ Lauridsen, har forventninger om at holde kan gå hele vejen.

“Jeg skal gøre vores hold klar, have vores spillestil og taktik klar, så alle er med på den og sikre i, hvad vi gør i alle maps. Casper står for at se demoer igennem af vores modstandere og fortæller mig, hvad jeg skal være opmærksom på. Jeg ser selvfølgelig også demoer. Det bliver en svær turnering, men vi kan vinde den. Vi kan også nemt ryge ud, fordi der er så mange gode hold i tiden,” siger Mathias “MSL” Lauridsen.