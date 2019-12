AUTHOR :

Nu kommer Google Pay til Danmark

Googles betalingsapp Google Pay giver fra i dag danske Android-brugere mulighed for at betale hurtigt, sikkert og nemt med deres smartphone. Google Pay lanceres i samarbejde med blandt andre VISA, Mastercard, Nordea og Jyske Bank og har høje sikkerhedsstandarder for at beskytte brugerens data og betalingsoplysninger.

I dag lancerer Google betalingsapp'en, Google Pay, i Danmark og resten af Norden. App'en gør det muligt for Android-brugere med Android 5 eller nyere versioner at koble kredit- og debetkort til deres Google-konto og gennemføre betalinger med telefonen i butikker, som har kontaktløs betaling, og på tværs af Googles produkter.





"Fra i dag kan man koble kredit- og debetkort fra danske partnerbanker til Google Pay og derefter bruge app'en til at betale hurtigt og sikkert millioner af steder i Danmark og i resten af verden. Danmark er det 25. land, hvor vi nu tilbyder Android-brugere en bekvem og friktionsløs måde at betale og administrere transaktioner på via deres telefon," siger Florence Diss, Googles EMEA-chef for Handelspartnerskaber.



Din telefon erstatter din tegnebog

Betaling med Google Pay er muligt alle steder, som accepterer kontaktløs betaling. For at komme i gang skal Android-brugere blot downloade Google Pay-app'en og tilføje et betalingskort udstedt af enten Nordea eller Jyske Bank. Flere samarbejdsbanker tilføjes løbende.



Herefter kræver det kun en tændt telefonskærm og et tryk mod den kontaktløse betalingsterminal at gennemføre et køb. For transaktioner over 200 kroner skal brugerne dog, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, låse deres telefon op.



Google Pay er også integreret i Googles øvrige produkter, såsom Google Play, Chrome og YouTube Premium, hvilket gør det nemmere end nogensinde at købe musik, film og apps, når man er logget ind med sin Google-konto.



Brugere kan også gemme digitale kopier af loyalitetskort, medlemskort, gavekort og billetter med Google Pay.



Sikkerhed er nøgleordet

Sikkerhed er en af hjørnestenene i Google Pay. Det betyder, at oplysningerne fra et gemt betalingskort hverken lagres på telefonen eller i butikkens system.



Når brugerne betaler i butikken, sker transaktionerne ved hjælp af et virtuelt kortnummer kaldet en 'token', der er enhedsspecifik. En token er forbundet med en dynamisk sikkerhedskode, der ændrer sig ved hver transaktion.



Google Pay gemmer ikke kortoplysninger på telefonen, så selv hvis telefonen bliver stjålet, kan andre ikke få adgang til oplysningerne. Det er altså ikke nødvendigt at spærre de betalingskort, der er knyttet til Google Pay, hvis man mister sin telefon eller får den stjålet.



Hvis man mister sin telefon, kan man benytte funktionen "Find min enhed" til øjeblikkeligt enten at låse enheden, sikre den med en ny adgangskode eller slette alle personlige oplysninger inklusiv Google Pay.



Google Pay kan downloades fra Google Play Store fra i dag.

Yderligere info: pay.google.com

