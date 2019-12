AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-29 15:09:09

Nu vil Facebook kræve du indsender billede af dit ansigt for at logge ind

Noget der vinder indpas inden for sikkerhed, er ansigtsgenkendelse, og seneste iPhone 10, havde blandt andet integration af Face ID med sig i rygsækken. At vi siden hen har set flere beviser på sikkerheden ikke er helt gennemført, er så en anden side af sagen. Nu melder en ny aktør sig til, og nok et smule uventet tiltag af slagsen.



Informationerne stammer fra Wired, og som sidenhen er blevet beskæftiget. Mark Zuckerberg, og Facebook, har valgt et nyt tiltag, som indbefatter en variant af netop facial recognition. Vi så det tidligere hos Twitter, og nu er det altså officielt bekræftet, at Facebook kommer med på trenden. Der er tilmed dukket et screenshot op, så viser en del af processen. Folkene bag Facebook gør det i et forsøg på at højde sikkerheden ved login til vores personfølsomme Facebook profiler. I stedet for den vante måde at logge på, eller gendanne tabte login informationer/ captcha, skal du nu i stedet indsende et billede af dig selv for igen at kunne tilgå din profil.



Hvor ender billedet efterfølgende?



Ved brug af dit ansigt som captcha, sender du dermed også et billede ind til Facebook, og dette har stillet spørgsmål fra brugerne om, hvor billedet efterfølgende ender. Med teksten “please upload a photo of yourself that clearly shows your face. ”, garanterer Facebook, at billedet efter endt godkendelse, slettes permanent fra deres servere.

Redaktionen hos Wired, skulle have testet processen af, og de forklarer de var forbudt adgang til deres konto imens godkendelsesprocessen stod på.



Argumentet fra Facebook for at skifte retning forklares med; “help us catch suspicious activity at various points of interaction on the site, including creating an account, sending Friend requests, setting up ads payments, and creating or editing ads.”



Der gættes på, at ansigtsgenkendelsesprocessen står i forbindelse med de over 3000 russiske hackerangreb i forbindelse med det sidste amerikanske valg.