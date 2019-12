AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-28 22:18:37

Nu vil også Twitter forbyde reklamer for kryptovalutaer

Twitter har valgt at gå i fodsporene på Facebook og Google, når det kommer til at forbyde reklamer for kryptovalutaer.

Twitter har valgt at gå i fodsporene på Facebook og Google, når det kommer til at forbyde reklamer for kryptovalutaer.

Det er ikke længe siden, at Facebook og Google annoncerede et forbud mod reklamer for kryptovalutaer.

Nu har Twitter valgt at følge trop på deres to konkurrenter. Twitter bekræfter nemlig, at man også vil forbyde reklamer for kryptovalutaer.

Forbuddet vil blive præsenteret som en del af en ny politik, som Twitter har planer om at lancere inden længe.

Det vil udover reklamer for kryptovalutaer også blive forbudt at bruge Twitter til at reklamere for ICO’s, der fungerer som en slags crowdfunding til at indsamle penge ved at skabe ny mønter.

Det er endnu ikke blevet bekræftet, hvornår forbuddet kommer til at træde i kraft. Hertil må vi væbne os med lidt tålmodighed.