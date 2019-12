AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2018-08-01 11:12:19

Nutella Connoisseurs Søges!

Er du den næste mundskænk hos Nutella? Nutella Connoisseur Søges!

Mine damer... Mine Herrer...

Så skete det endelig!

Firmaet bag Nutella (Gudernes nektar, red.) Ferrero søger smagsdommere!

Ifølge Ferrero selv, er ideelle kandidater folk som ønsker at lære hvordan man smager kakao, hasselnøddepulver og andre delvist færdige sødeprodukter, som dem der anvendes i Nutella, Ferrero Rocher og Kinder Bueno.

Hvor mange søger de?

Tjah, der er jo nok mange ansøgere... Men Ferrero/Nutella, søger intet mindre end 60 personer til at begynde prøvesmagningerne! Du skal dog leve med at flytte. Og det kan nok være svært for de fleste, for at flytte til det nordlige Italien i september, når vejret i DK går mod træls, det er nok svært at forlige sig med...

De heldige udvalgte får endda betaling for deres søde anstrengelser...

Tweak's team flytter muligvis til Alba, Norditalien i et par måneder i efteråret.

Lidt billeder fra hvordan vi forestiller os det foregik hvis man skulle aflevere en skriftlig ansøgning hos Nutella...